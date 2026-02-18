Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Lkw und 1 PKW – Presse-Erstmeldung

B 262, Mendig - Kottenheim (ots) - Soeben ereignete sich einen größerer Verkehrsunfall auf der B 262 zwischen der Anschlussstelle Mendig und Kottenheim.

Bei dem Unfall sind 2 Lkw und ein Pkw beteiligt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Die B 262 ist augenblicklich gesperrt.



Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



