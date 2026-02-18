Bei dem Unfall sind 2 Lkw und ein Pkw beteiligt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Die B 262 ist augenblicklich gesperrt.
Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Lkw und 1 PKW – Presse-Erstmeldung
