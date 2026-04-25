Polizeidirektion Mayen
Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und Krads
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Altenahr, B 257 (ots) - Gerade ereignete sich im Bereich B257 Roßberg, Altenahr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.


Die genauen Umstände zum Unfallgeschehen sind noch nicht bekannt.

Rettungsdienste sind bereits vor Ort bzw. in der beschleunigten Anfahrt.

Wir bitten aktuell von Presseanfragen abzusehen. Es wird diesbezüglich nachberichtet.

Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 026110357399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren