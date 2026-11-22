Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der PKW erhebliche Unfallschäden aufwies. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Dieser konnte im Rahmen der Ermittlungen schlussendlich in der Ortslage Mayen-Hausen fußläufig angetroffen werden. Er stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Aufgrund der vorhandenen Unfallschäden am PKW ist die Polizei Mayen auf der Suche nach der entsprechenden Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen 1er BMW.



Hinweise dazu bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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