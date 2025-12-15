Gegen 09:40 Uhr befährt der 38-jährige Verkehrsunfallbeteiligte die L52 von Düngenheim kommend in Fahrtrichtung Kaisersesch. In einer Linkskurve verliert dieser, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einer Alkoholisierung, die Kontrolle über seinen PKW und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Zum Unfallzeitpunkt beträgt der AAK-Wert des Fahrzeugführers 1,73 Promille.
Verkehrsunfall unter Alkohol
