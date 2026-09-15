Gillenbeuren
Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Dienstag, den 15.09.2026, kam es gegen 10:20 Uhr in der Gemarkung Gillenbeuren auf der Kreisstraße 7 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern.

Lesezeit 1 Minute


Nach bisherigen Stand der Ermittlungen befuhren zwei Motorräder hintereinander die Kreisstraße 7 aus Richtung der L52 kommend in Fahrtrichtung Schmitt. Der vordere Motorradfahrer beabsichtigte sodann nach links auf die Kreisstraße 8 in Richtung Gillenbeuren abzubiegen. Dies übersah vermutlich der unmittelbar dahinter fahrende Motorradfahrer, sodass es zu einer Kollision beider Motorräder kam.
Beide Fahrzeugführer wurden hierbei schwer bis schwerst verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.
Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen und Kräfte der Polizeiinspektion Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem
Tel.-Nr.: 02671/984-0
picochem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren