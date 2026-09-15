Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am Dienstag, den 15.09.2026, kam es gegen 10:20 Uhr in der Gemarkung Gillenbeuren auf der Kreisstraße 7 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern.



Nach bisherigen Stand der Ermittlungen befuhren zwei Motorräder hintereinander die Kreisstraße 7 aus Richtung der L52 kommend in Fahrtrichtung Schmitt. Der vordere Motorradfahrer beabsichtigte sodann nach links auf die Kreisstraße 8 in Richtung Gillenbeuren abzubiegen. Dies übersah vermutlich der unmittelbar dahinter fahrende Motorradfahrer, sodass es zu einer Kollision beider Motorräder kam.

Beide Fahrzeugführer wurden hierbei schwer bis schwerst verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen und Kräfte der Polizeiinspektion Cochem.



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