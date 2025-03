Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Eine Fahrzeugführerin aus dem Kreis Ahrweiler befuhr mit ihrem Pkw die L 74 von Wershofen kommend in Fahrtrichtung Hümmel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam diese von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden.



Neben den beiden Fahrzeugführern waren die beteiligten Fahrzeuge noch mit jeweils einem Beifahrer besetzt, welche ebenfalls durch den Verkehrsunfall verletzt wurden. Eine verletzte Beifahrerin wurde schwer verletzt durch den Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die weiteren drei verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die L 74 kurzzeitig gesperrt werden.



