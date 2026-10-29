Anwesende Zeugen konnten den Fahrer nur bewusstlos aus seinem Pkw ziehen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er letztendlich im Krankenhaus.
Die Angehörigen wurden umgehend verständigt und die weiteren Ermittlungen erfolgen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Koblenz.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-103-57350
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Verkehrsunfall mit verstorbener Person
Anwesende Zeugen konnten den Fahrer nur bewusstlos aus seinem Pkw ziehen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er letztendlich im Krankenhaus.