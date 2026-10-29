Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Am heutigen Mittag kam ein alleinbeteiligter 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw in Heppingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und einer Hauswand.

Anwesende Zeugen konnten den Fahrer nur bewusstlos aus seinem Pkw ziehen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er letztendlich im Krankenhaus.

Die Angehörigen wurden umgehend verständigt und die weiteren Ermittlungen erfolgen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Koblenz.



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