Bad Neuenahr-Ahrweiler
Verkehrsunfall mit verstorbener Person
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am heutigen Mittag kam ein alleinbeteiligter 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw in Heppingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und einer Hauswand.

Anwesende Zeugen konnten den Fahrer nur bewusstlos aus seinem Pkw ziehen. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er letztendlich im Krankenhaus.
Die Angehörigen wurden umgehend verständigt und die weiteren Ermittlungen erfolgen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-103-57350


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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