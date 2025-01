Verkehrsunfall mit Verletzten

Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:58 Uhr, beabsichtigte der 30-jährige Fahrer eines PKW VW von der der Kölner Straße auf die B266 in Richtung Hochverteiler abzubiegen.

Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW Fiat einer 26-jährigen Fahrzeugführerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Kölner Straße von Remagen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Sinzig befuhr. In der Folge kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW Fiat kollisionsbedingt anschließend in den Grundstückszaun eines angrenzenden Firmengeländes abgewiesen wurde. Beide Unfallbeteiligten mussten anschließend nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst, nach derzeitigen Kenntnisstand mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Kölner Straße bis 18:45 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren weiterhin die Feuerwehr Sinzig, sowie die Polizei Remagen im Einsatz. Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung im unteren fünfstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen

PHK Mies

Telefon: 02642-93820





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell