Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 15.09.2025 um 10:25 Uhr kam es auf der L79 zwischen Birresdorf und Remagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind noch mit der medizinischen Versorgung der zwei unfallbeteiligten Personen beschäftigt. Die L79 ist derzeit vollgesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell