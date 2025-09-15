Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind noch mit der medizinischen Versorgung der zwei unfallbeteiligten Personen beschäftigt. Die L79 ist derzeit vollgesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.
Verkehrsunfall mit verletzten Personen
