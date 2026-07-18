Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Feld. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.
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Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer
Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Feld. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.