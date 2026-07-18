Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Am 18.07.2026 gegen 11:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Tourist aus Hessen, mit seinem Dreirad-Roller, die L16 von Driesch in Fahrtrichtung Weiler.

Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Feld. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.



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