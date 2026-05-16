L98 Kehrig
Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer auf der L98 bei Polch
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

L98 Kehrig - Polch (ots) - Am 16.05.2026 gegen 05:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L98 bei Polch.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 47 jähriger PKW Fahrer die L98 von Polch in Richtung Kehrig. Dort überholte er einen anderen PKW, obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt ein 67 jähriger Fahrradfahrer entgegen kam. Er stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, wobei dieser durch den Aufprall schwer verletzt wurde.
Die Polizei Mayen bittet Zeugen, hier insbesondere den Fahrer des PKW der durch den Unfallverursacher überholt werden sollte, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen: Tel: 02651-8010

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


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