Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus der Schweiz, geriet, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem angrenzenden Radweg. Durch den Sturz wird der Motoradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.
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Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfaher
Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus der Schweiz, geriet, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem angrenzenden Radweg. Durch den Sturz wird der Motoradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.