Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Polch, Hinter Backhausstraße (ots) - Am 14.01.2025, um 14:07 Uhr, wurde die Polizei Mayen durch die Integrierte Leitstelle des DRK Koblenz über einen Verkehrsunfall am Kindergarten in Polch informiert.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten ermitteln, dass ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Maifeld, mit seinem PKW, Ford, in Schrittgeschwindigkeit am Kindergarten vorbeifuhr. Ein einjähriges Mädchen rannte plötzlich in Höhe des vorderen Radlaufs seitlich gegen das Fahrzeug, der Fahrzeugführer rollte hierbei über den Fuß des Kleinkindes. Das Kind wurde durch das DRK in ein Krankenhaus im Koblenz gebracht, dort ergaben weitere Untersuchungen, dass das Mädchen zum Glück nur leicht verletzt wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell