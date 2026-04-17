Verkehrsunfall mit verletztem Kind...





Um 15:25 Uhr wurde die Polizei in Mayen über den Verkehrsunfall informiert.

Vor Ort stellt sich heraus, dass sich der Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 12-jährigen Kindes und einem Linienbus in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle ereignet hat.

Aus bislang ungeklärter Unfallursache geriet das Kind mit einem Bein unter ein Vorderrad des Buses. Der genaue Unfallhergang wird erst nach Abschluss der polizeilichen Unfallermittlungen feststehen.

Hierzu müssen noch Spuren ausgewertet sowie Zeugen und Unfallbeteiligte vernommen werden.

Das Kind wurde nach notärztlicher Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht, der Busfahrer erlitt einen Schock.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer

Telefon: 02651 8010





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell