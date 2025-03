Verkehrsunfall mit verletztem Feuerwehrmann

53501 Grafschaft OT Esch, Schönbergstraße (ots) - Auf Grund einer Alarmierung (Feuermeldung) der Freiwilligen Feuerwehr Grafschaft, OT Esch am 06.03.2025 gegen 12:59 Uhr, beabsichtige ein Feuerwehrmann möglichst schnell zum Gerätehaus der Feuerwehr zu gelangen.

Hierzu überquerte er fußläufig die Schönbergstraße und wurde nach ersten Erkenntnissen von einem querenden PKW erfasst.

Der Mann wurde durch umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgt und wird zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde der Mann höchst wahrscheinlich schwer verletzt.

Die Fahrerin des PKW wurde ebenfalls medizinisch versorgt, sie erlitt vermutlich einen Schock. Am PKW entstand hoher Sachschaden im Frontbereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell