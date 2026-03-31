Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr eine 19-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Mayen-Koblenz mit ihrem PKW die K 53 von Mendig kommend in Fahrtrichtung Nickenich. An der Einmündung "Laachgraben"/K 53 soll zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer SUV gestanden haben, welcher dann nach links in Richtung Mendig auf die K 53 eingebogen sei und die Vorfahrt des anderen PKW missachtet hätte. Die 19-Jährige Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem schwarzen SUV verhindern, verlor hiernach jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwarze SUV führte hiernach seine Fahrt in Richtung Mendig fort, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Mögliche Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Schumacher, POK

Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell