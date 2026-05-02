Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen



Ein mit zwei Personen besetztes Quad befuhr die genannte Strecke, als der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge wurden beide Insassen gegen eine Hauswand geschleudert.

Beide Personen erlitten schwere Kopfverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trugen weder der Fahrer noch der Mitfahrer einen Schutzhelm. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden beide mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



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Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651 8010





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