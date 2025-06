Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

L 76, Gemarkung: 53506 Lind (ots) - Am heutigen Tage, den 18.06.2025, gegen 20:28 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Kradfahrer die L 76 von 53505 Kirchsahr (OT Burgsahr) kommend in Fahrtrichtung 53505 Altenahr (OT Kreuzberg).

Zwischen den beiden Ortschaften kam der Kradfahrer alleinbeteiligt in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab.



Dabei stürzte der Kradfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrzeugführer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Die L 76 zwischen Kirchsahr (OT Burgsahr) und Altenahr (OT Kreuzberg) war während dem Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr ist mittlerweile wieder freigegeben.



Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691-9250 zu melden.



