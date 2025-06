Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer - Zeugen gesucht

Der Kradfahrer und ein PKW befuhren die K35 in Richtung Treis-Karden. Die PKW-Führerin (34 Jahre) beabsichtigte auf gerader Strecke zwei Fahrzeuge zu überholen. Der Motorradfahrer wollte zeitgleich überholen. Als er neben dem Fahrzeug war, kam es zu einer Berührung zwischen dem PKW und dem Krad.

Der Kradfahrer verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Holzmast neben der Fahrbahn.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der verletzte Kradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.



Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



