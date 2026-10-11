Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Am 10.10.2026 gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 in der Ortslage Thür im Bereich der Einmündung zur Fallerstraße.

In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Ein weißer BMW, möglicherweise ein Modell X3, soll sich zum Unfallzeitpunkt vor Ort befunden haben, sei allerdings weitergefahren, ohne sich als Zeuge bei den Beteiligten zu melden.

Für sachdienliche Hinweise wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



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