In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.
Ein weißer BMW, möglicherweise ein Modell X3, soll sich zum Unfallzeitpunkt vor Ort befunden haben, sei allerdings weitergefahren, ohne sich als Zeuge bei den Beteiligten zu melden.
Für sachdienliche Hinweise wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.
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Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf
In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.