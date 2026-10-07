Verkehrsunfall mit Personenschaden



Eine 52-jährige Fahrerin aus der VG Kelberg missachtete dort die Vorfahrt eines 70-jährigen Fahrers eines Transporters aus der VG Kaisersesch und kollidierte nahezu ungebremst mit diesem. Im PKW der Unfallverursacherin wurden neben der Fahrerin, die selbst schwer verletzt wurde, drei Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 13-15 Jahren schwer verletzt. Auch der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt.

Alle beteiligten Personen wurden, unter anderem auch mittels eines Rettungshubschraubers, in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz vor Ort war, neben der Polizei Cochem und dem Rettungsdienst, auch die Feuerwehr der VG Kaisersesch.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde auch das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz hinzugezogen.

Die Fahrbahn an der Unfallstelle war für mehrere Stunden zwecks Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



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