Ein britischer Fahrzeugführer befuhr hierbei die L 92 in Fahrtrichtung Nürburgring und geriet auf der kurvenreiche Strecke in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW.
Der 42-jährige Fahrzeugführer aus dem entgegenkommenden PKW wurde hierbei schwer verletzt.
Die L 92 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt, die FFW Adenau und die Straßenmeisterei Adenau.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden