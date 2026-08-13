Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 13.08.2026 kam es gegen 13:15 Uhr auf der L 92, zwischen dem Nürburgring und der Ortslage Herschbroich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.





Ein britischer Fahrzeugführer befuhr hierbei die L 92 in Fahrtrichtung Nürburgring und geriet auf der kurvenreiche Strecke in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW.

Der 42-jährige Fahrzeugführer aus dem entgegenkommenden PKW wurde hierbei schwer verletzt.



Die L 92 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt, die FFW Adenau und die Straßenmeisterei Adenau.



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