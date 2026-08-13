Herschbroich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 13.08.2026 kam es gegen 13:15 Uhr auf der L 92, zwischen dem Nürburgring und der Ortslage Herschbroich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Ein britischer Fahrzeugführer befuhr hierbei die L 92 in Fahrtrichtung Nürburgring und geriet auf der kurvenreiche Strecke in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW.
Der 42-jährige Fahrzeugführer aus dem entgegenkommenden PKW wurde hierbei schwer verletzt.

Die L 92 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt, die FFW Adenau und die Straßenmeisterei Adenau.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
PHK Bohr
Telefon: 02691-9250


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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