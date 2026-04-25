Verkehrsunfall mit Personenschaden



Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis, mit seinem PKW die L 52 von der BAB 48 kommend und beabsichtigte an der Einmündung L 52/ L 52 nach links in Fahrtrichtung Polch abzubiegen. Hier missachtete er die Vorfahrt eines mit 4 Personen besetzten PKW, welcher die L 52 von Polch kommend in Fahrtrichtung Kehrig befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden PKW, wodurch der Fahrer und die Beifahrerin des vorfahrtsberechtigen PKW leicht verletzt wurden. Die beiden unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Neben der Polizei Mayen, waren die Feuerwehren der Stadt Mayen und Kehrig, die Straßenmeisterei Mayen und zwei Rettungswagen im Einsatz.



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