Verkehrsunfall mit Personenschaden



Ein 29-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei die L 10 aus Adenau kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur B 412 nach links in Fahrtrichtung Kempenich abzubiegen.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 52-jährigen Fahrzeugführerin, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.



Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Die Unfallgegnerin wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr, sowie die Straßenmeisterei Adenau.



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