Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 18.03.2026 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 412 zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen einem 20-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saarland sowie einer 25-jährigen Brasilianerin. Im Rahmen dessen wurden drei Personen schwer verletzt. Die Bundesstraße 412 musste zur Verkehrsunfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei Adenau waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei Adenau im Einsatz.

Die Ermittlungen in vorgenannter Sache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Bleser, PK



Telefon: 02691-9250





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell