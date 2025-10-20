Verkehrsunfall mit Personenschaden

B412 zw. Burgbrohl und Brohl-Lützing (ots) - Am 20.10.2025 kam es gegen 08:00 Uhr im Bereich der Netzer Mühle auf der B 412/Brohl-Lützing zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang machen können.

Hinweise bitte an die Polizei in Remagen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell