Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saarland mit seinem PKW die B 258, von Mayen kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Vermutlich aufgrund von Ortsunkenntnis beabsichtigte dieser, verbotswidrig, in dem für seine Fahrtrichtung zweispurigen Bereich seinen PKW zu wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit einem ebenfalls in Fahrtrichtung Nürburgring fahrenden PKW, welcher von einem 25-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Vordereifel geführt wurde. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den 58-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz sein Führerschein sichergestellt.



Die B 258 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde voll gesperrt.



Neben der Polizei Mayen waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Mayen sowie die Straßenmeisterei Mayen im Einsatz.



