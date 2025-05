Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 04.05.2025 gegen 16:22 Uhr wurde der Polizeiinspektion Adenau ein Verkehrsunfall auf der L92 in Höhe Breidscheid gemeldet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über einen Erdwall mehrere Meter in den angrenzenden Wald katapultiert worden ist. Dort überschlug sich das mit vier Personen besetzte Fahrzeug mehrfach und wurde schließlich von einigen Bäumen gestoppt. Durch großes Glück wurden alle Insassen nicht schwer verletzt und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Unfallursächlich dürfte nach aktuellem Stand deutlich überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit einem gefährlichen Überholmanöver sein. Der 20-jährige Fahrzeugführer muss sich nun einem Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen. Neben der Polizei Adenau waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Adenau im Einsatz.



