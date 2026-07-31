Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen übersah der Fahrer des Traktors beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Fahrer des Motorrads, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.
Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Motorrad und Traktor