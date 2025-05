Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Dunkler Opel SUV – 11.04.2025

Bad-Neuenahr Ahrweiler, Kreuzstraße - Apollinarisstadion (ots) - Am Freitag den 11.04.2025 ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Bereich des Apollinarisstadions ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht.