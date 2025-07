Verkehrsunfall mit Personenschaden / Straßenverkehrsgefährdung

Am 03.07.2025 gegen 00:00 Uhr ereignete sich auf der B262 in Mayen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein Lkw mit Anhänger und niederländischer Zulassung, befuhr die B262 von Mendig in Fahrtrichtung Nürburgring. Das Gespann passierte die Anschlussstelle Mayen-Süd in Fahrtrichtung BAB48. Im Übergang zur B258 wendete er plötzlich sein Gespann auf der Kraftfahrstraße, überfuhr die doppelt durchgezogenen Linie, um die Anschlussstelle der Gegenfahrbahn zu befahren. Ein dahinter fahrender Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Lkw-Fahrers wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt .

Die B262/B258 war bis 03:45 Uhr voll gesperrt.



