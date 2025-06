Verkehrsunfall mit Personenschaden - Nachtragsmeldung

Am Montag, den 30.06.2025, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L82 zwischen Ettringen und Bell.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger SUV-Fahrer aus der VG Maifeld die L82 von Ettringen kommend in Fahrtrichtung Bell. Nach der Ortslage Ettringen überholte er mehrere Fahrzeuge. Ein weiterer Pkw bog von der K20 auf die L82 ab. Im Rahmen des Überholvorganges verlor der Überholende die Kontrolle über seinen SUV. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Von dort wurde der SUV abgelenkt und kollidierte mit dem, von der K20 verkehrskonform, abbiegenden Pkw.

Alle 5 Insassen des SUV wurden durch die Kollision teilweise schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Pkw wurde leichtverletzt.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie drei Rettungshubschrauber, die freiwillige Feuerwehr, die Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei Mayen im Einsatz.

Die L82 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen der Ortslage Ettringen und der Einmündung zur K20 voll gesperrt.



