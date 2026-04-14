Bad Breisig
Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 14.04.2026, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die B 9 von Koblenz kommend in Richtung Bad Breisig.

Kurz vor der Ortslage Bad Breisig kam der PKW-Fahrer aus noch nicht geklärten Gründen nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden LKW, der noch versuchte auszuweichen. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die B 9 musste für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt werden. Die Bergung der Fahrzeuge und Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die alarmierte Feuerwehr Bad Breisig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/9382-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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