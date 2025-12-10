Verkehrsunfall mit Personenschaden (Ergänzung zur Presseerstmeldung)

An der Einmündung L 86 / L82 kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommendem Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die leicht verletzte Pkw-Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Sinzig und Sinzig-Franken. Die Fahrbahn musste für die Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme für die Dauer von ca. 60 Minuten vollgesperrt werden.



