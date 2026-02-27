Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 257 bei AHrbrück

B 257 Ahrbrück (ots) - Am frühen Freitagnachmittag den 27.02.2026 ereignete sich auf der B 257 bei Ahrbrück ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Ein 86-jähriger Motorradfahrer überholte in einer Kurve kurz hinter dem Ahrbogen einen Pkw und kollidierte, im Bereich des Gegenverkehrs, seitlich mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zum Zeit Zeitpunkt der B 257 war die Bundesstraße voll gesperrt.

Es entstand weiterhin erheblicher Sachschaden an den Unfallbeteiligten Fahrzeugen.



