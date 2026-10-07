Verkehrsunfall mit Personenschaden, 5 Verletzte



Eine 52-jährige Frau aus der VG Kelberg missachtete die Vorfahrt eines Transportes, geführt durch einen 70-jährigen aus der VG Kaisersesch, und kollidierte nahezu ungebremst mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert und blieben dort auf dem Dach bzw. auf der Seite liegen. Im Fahrzeug der durch den Unfall schwer verletzten Unfallverursacherin befanden sich drei Kinder bzw. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren, die auch schwer verletzt wurden. Die Person im Transporter wurde ebenfalls schwer verletzt. Alle mussten, teils mit Rettungshubschrauber und teils mit Rettungswagen, in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Fahrbahn musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten und zur Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz war neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr der VG Kaisersesch. Die Polizei Cochem wurde bei der Unfallaufnahme durch das VU-Team des Polizeipräsidiums Koblenz unterstützt.



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