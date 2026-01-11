Verkehrsunfall mit Flucht

Der Unfallverursacher kam auf schneebedeckter Fahrbahn nach links ab, überfuhr zunächst eine Fahrbahnbegrenzung und kollidierte im Anschluss mit auf einer Parkfläche geparkten Fahrzeugen. Hierdurch wurden neben dem unfallverursachenden Pkw drei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeugs wurden aufgefunden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.



Wer kann Hinweise geben?



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem telefonisch in

Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.



