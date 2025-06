Kempenich, B 412 (ots) - Am Morgen des 02.06.2025 kam es gegen 07:10 Uhr auf der B 412, Gemarkung Kempenich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers.





Dieser, derzeit unbekannte Pkw, befuhr die B 412 von Kempenich in Fahrtrichtung Hohenleimbach. Hier überholte er, trotz Gegenverkehr, ein vorausfahrendes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Pkw musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte hierbei mit der Schutzplanke.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.



