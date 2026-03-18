Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine dortige Grundstücksmauer und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Jegliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer werden an die Polizei in Mayen erbeten.



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56727 Mayen

Kaster, PHK



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