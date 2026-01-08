Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei in Mayen erbeten.
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf
