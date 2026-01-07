Verkehrsunfall mit Flucht in der Kirchstraße in Kottenheim am 06.01.2026





Die Geschädigte hatte ihren Multivan ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug vermutlich von einem rangierenden PKW beschädigt.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Mayen in Augenschein genommen und Spuren gesichert. Auch wurden Zeugen zu dem Geschehen befragt.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Mayen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

pimayen@polizei.rlp.de





