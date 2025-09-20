Hier wurde ein parkendes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:00 und 20:00 Uhr. Wer kann Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen?
Verkehrsunfall mit Flucht in Adenau
