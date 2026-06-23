Ein anderes Fahrzeug touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Straße geparkten grauen Mercedes an der hinteren linken Fahrzeugecke und beschädigte diesen hierbei. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.
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Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich des Krankenhauses Mayen
Ein anderes Fahrzeug touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Straße geparkten grauen Mercedes an der hinteren linken Fahrzeugecke und beschädigte diesen hierbei. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.