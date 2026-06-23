Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich des Krankenhauses Mayen

Im Zeitraum von Sonntag, 21.06.2026, gegen 17:00 Uhr auf den darauffolgenden Montag, circa 14:40 Uhr, ist es in der Robert-Koch-Straße auf Höhe der Hausnummer 12 in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein anderes Fahrzeug touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Straße geparkten grauen Mercedes an der hinteren linken Fahrzeugecke und beschädigte diesen hierbei. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell