Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Kottenheim, B 262, AS Kottenheim/ Thür (ots) - Am 17.11.2025, um 07:00 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit seinem Pkw, KIA, die B 262 und wollte an der Ausfahrt Kottenheim /Thür nach links auf die B 256, in Fahrtrichtung Thür abbiegen.

Hierbei beachtete der Fahrer nicht die Vorfahrt eines Linienbusses, der auf der B 256 von Thür kommend in Richtung Kottenheim führ. Der Bus kollidierte mit der Fahrertür des PKW. Bei dem Unfallhergang wurde der KIA-Fahrer schwerverletzt und musste durch Feuerwehrleute der Feuerwehr Kottenheim aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Notarzt und Einsatzkräfte des DRK versorgten den Verletzten, der im Anschluss ins BWZK Koblenz eingeliefert wurde. Der Busfahrer war nicht verletzt worden und kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich nach Schätzungen auf ca. 20000.-EUR.



