Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Am Samstag, 7. Juni 2025, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 20 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem PKW die K 12 aus Richtung Masburg in Richtung Kaisersesch, als er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nicht ordnungsgemäßer Bereifung in den Gegenverkehr rutschte.