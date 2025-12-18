Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Hund in Richtung der Ortschaft Welling und konnte nicht mehr aufgefunden werden.
Der Besitzer oder mögliche Hinweisgeber möchten sich bitte bei der Polizei in Mayen melden.
Verkehrsunfall mit einem Hund in Trimbs
