Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

06.2025) ereignete sich auf der Landstraße 79 zwischen den Ortslagen Birresdorf und Remagen ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Die 22-jährige Fahrerin eines PKW BMW kollidierte in Richtung Remagen fahrend in einer Rechtskurve frontal mit dem entgegenkommenden PKW Fiat eines 61-jährigen Fahrzeugführers. Der Fiat durchbrach darauf die Leitplanke und wurde in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin des PKW Fiat erlitten jeweils schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden per Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Klinken eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurde aufgenommen.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Feuerwehr Remagen musste die L 79 im genannten Bereich zeitweise voll gesperrt werden.



