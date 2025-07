Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei Personen wurden mit einem Rettungswagen, eine Person mit einem Rettungshubscharuber in Krankenhäuser eingeliefert. Es handelt sich in allen Fällen glücklicherweise um vermutlich eher leichtere Verletzungen.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme ca. 30 Minuten voll gesperrt.



