Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Kurz vor der Auffahrt zur B 262 überholte der Fahrer einen LKW und stieß dabei mit dem PKW, der ihm entgegenkam, zusammen.

Sowohl der verantwortliche Fahrzeugführer als auch die beiden Insassen im entgegenkommenden PKW wurden hierdurch verletzt und mittels Rettungswagen im umliegende Krankenhäuser verbracht. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.

Beide PKW wurden hierbei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B 256 zwischen Thür und Kottenheim war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.



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