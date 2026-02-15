Verkehrsunfall infolge eines missglückten Überholmanövers auf der L100 - Zeugen gesucht





Ein Traktor sowie zwei dahinterfahrende Pkw befuhren die L100 in Fahrtrichtung Büchel. Zwischen den Einfahrten Weierhof und Martentalerhof setzte der hintere der beiden Pkw zum Überholen des vorausfahrenden Pkw und des Traktors an und scherte hierzu nach links aus. Kurz darauf begann jedoch auch der unmittelbar vor ihm fahrende Pkw mit einem Überholvorgang des Traktors.



Um eine Kollision zu vermeiden, musste der überholende Pkw nach links ausweichen. Hierbei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Verkehrszeichen. Der Traktor sowie der zuvor überholte Pkw entfernten sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Traktor oder dem überholten Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Cochem zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0





